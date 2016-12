Vier Schritte vor und vier zurück. Dann ein kleiner, gewagter Sprung in die Mitte, und dann wird die Dame mit einer eleganten Drehung an den nächsten Herrn der Runde übergeben. Etwas Konzentration braucht es schon, um dem Nebenmann möglichst wenig auf die Füße zu treten. Wer aber die Schrittfolge begriffen hat, der gewinnt schnell Spaß an der Sache. „Lasset die Pheromone ins Fließen kommen“, rät Tanzmeister Bijan den Gästen, die sich an diesem Abend zum mittelalterlichen Tanzfest im Alten Rathaus getroffen haben, und sie folgen hingebungsvoll seinem Rat.

Spektakulär

Seit mehr als acht Jahren hat sich