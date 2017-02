Esslingen - Die Künzelsauer Abge­ord­nete Evelyne Gebhardt vertritt Baden-Württemberg seit 1994 im Europäischen Parlament. Im Januar wurde die SPD-Politikerin zur Vizepräsidentin gewählt.

Ist die Wahl ins Parlamentspräsidium die Krönung einer mehr als 20-jährigen ­Abgeordnetenkarriere?

Gebhardt: Natürlich! Ins Präsidium eines Parlaments gewählt zu werden, das 751 Mitglieder hat, ist eine Auszeichnung. Mir ist es eine große Ehre.

Der Landtag kommt mit einem, der Bundestag mit sechs Vizepräsiden­ten aus. Wofür braucht das Europaparlament 14?

Gebhardt: Das Europäische Parlament vertritt 520 Millionen Bürgerinnen und Bürger, also schon ­etwas mehr als der Landtag oder der Bundestag. Zum anderen sind wir Mitglieder aus 28 Staaten, organisiert in acht Fraktionen. Um die Repräsentanz demokratisch darstellen zu können, bedarf es einer größeren Zahl von Vizepräsidenten als in vielen nationalen Parlamenten.

Welche Ziele haben Sie sich für die neue Aufgabe gesteckt?

Gebhardt: Ich möchte dafür sorgen, dass das Europäische Parlament bei den Bürgerinnen und Bürgern sichtbarer und hörbarer wird. Die Informationspolitik muss besser werden, aber auch die Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten.

Mit dem Italiener Antonio Tajani steht künftig ein Rechtsaußen der Konservativen und langjähriger Gefolgsmann von Silvio Berlusconi an der Spitze des Parlaments. Wie arbeiten Sie mit ihm zusammen?

Gebhardt: Das wird eine Herausfor­derung. Ich habe Respekt vor der Wahl, die meine Kollegen mehrheitlich getroffen haben. Allerdings habe ich klare Vorstellungen, was ich erreichen will. Wir werden hier und da streiten müssen. Aber das haben wir schon geübt in der Parla­mentsdelegation für die Beziehungen zu Südamerika, der wir beide angehören.

Tajanis Wahl zum Nachfolger des langjährigen Parlamentschefs Martin Schulz war eine harte Kampfabstimmung. Ist das Parlament infolge der Spaltung gegenüber den anderen EU-Institutionen geschwächt?

Gebhardt: Es gab unterschiedliche Meinungen über die Besetzung der Parlamentsspitze. Die wurden ausgetragen. Jetzt versuchen wir wieder, die besten Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu finden und uns nicht zu bekriegen. Alle demokratischen Fraktionen wollen zusammenarbeiten. Nur so sind wir stark gegenüber dem Europäischen Rat und der EU-Kommission.

Dass Ihre Sozialdemokraten die Vereinbarung über den Wechsel an der Parlamentsspitze haben platzen lassen, hat das Vertrauen aber schwer beschädigt.

Gebhardt: Zwischen den beiden größten Fraktionen trifft das zu. Aber wir haben uns als Sozialdemo­kraten dadurch auch aus den Fesseln befreit, immer mit den Konser­vativen zusammenarbeiten zu müssen. Schon kurz nach der Wahl Tajanis haben wir bei einer Abstimmung zur Sozialpolitik gezeigt, dass wir sehr viel bessere Mehrheiten erreichen können, indem wir mit Linken und Grünen zusammengearbeitet und auch einige Konservative mit uns gestimmt haben. Wir sind kein Parlament wie jedes andere, weil die Sensibilitäten in den Staaten unterschiedlich sind und wir mit unter Konservative oder Liberale mit unseren Positionen überzeugen.

Martin Schulz soll jetzt die SPD in die Bundestagswahl führen. Ist er als ausgewiesener Europapolitiker der richtige Kanzlerkandidat?

Gebhardt: Alle drängenden Probleme sind europäische Themen: die Wirtschaftspolitik, die Asyl- und Migrationspolitik und nicht zuletzt die Außenpolitik, die einen angemessenen Umgang mit Leuten wie Donald Trump oder Recep Tayyip Erdogan finden muss. Das sind Fragestellungen, die weit über nationale Sichtweisen hinausgehen, die europäisch, teils weltweit beantwortet werden müssen. Eine Persönlichkeit wie Martin Schulz, der gewohnt ist, auf internationaler Ebene zu agieren und mit ganz unterschiedlichen Menschen zu streiten, ist in dieser Zeit genau der richtige Kanzlerkandidat.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier hält wenig von einer Neuauflage der Großen Koalition im Bund, sprüht aber auch nicht gerade vor Begeisterung für Rot-Rot-Grün. Klingt nicht gerade nach Aufbruchstimmung für den Wahlkampf.

Gebhardt: Für die SPD ist es jetzt wichtig, sich selbst zu finden und darzustellen . . .

. . . aber ein Kanzlerkandidat muss doch erklären können, wie er realistisch Kanzler werden will.

Gebhardt: Wir müssen sehen, was die Bürgerinnen und Bürger am 24. September sagen. Das wissen wir ja noch gar nicht.

Wie vor jeder Wahl.

Gebhardt: Natürlich haben wir Präferenzen. Mit wem ein Bündnis denkbar ist, können wir aber erst im Lichte der unterschiedlichen Wahlprogramme bewerten. Es gibt Bereiche, zum Beispiel in der ­Außenpolitik, wo wir mit der Linken nur schwer zusammenarbeiten können. Wenn die sich hier nicht bewegen, dann wird es nichts mit Rot-Rot-Grün.

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der SPD mit der Linken waren vor vier, vor acht und vor zwölf Jahren weitgehend identisch mit heute. Da haben sie Koalitionen allerdings kategorisch ausgeschlossen. Was ist denn diesmal anders?

Gebhardt: Der Unterschied ist, dass es auch bei der Linken eine Diskussion darüber gibt, ob sie nicht flexibler sein sollte, was die strittigen Themen angeht. Es hängt zudem an Persönlichkeiten: Mit Sahra Wagen­knecht ist eine Zusammenarbeit schwieriger als zum Beispiel mit meinem früheren Parlamentskollegen André Brie. Bei der Linken gibt es ein sehr breites Spektrum von Vorstellungen und ­Persönlichkeiten.

Die Union will sich im Wahlkampf mit Sicherheitsthemen profilieren. Bundesinnenminister Thomas de Maizière möchte die Grenzkontrollen zu Österreich aufrechterhalten. Wird das Schengen-Abkommen ausgehöhlt?

Gebhardt: Der Bundesinnenminister hat ja offenbar die Notwendigkeit gesehen, eine neue ­Begründung für die Grenzkontrollen zu geben. Die Schengen-Regeln erlauben das nämlich nur bei akuter Gefahr. Der Kampf gegen den Terrorismus als Begründung ist nicht tragfähig. Österreich ist ein sicheres Land. So kommen wir also nicht weiter. Wir müssen stattdessen all die Neuerungen, die wir für die Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden beschlossen haben, endlich nutzen. Auch Deutschland speist nicht alle Informationen in die europäischen Datenbanken ein, wie es wünschens­wert wäre.

Die EU war mal die Idee von Frieden und Freiheit. Jetzt wird sie vor allem mit Krisen verbunden. Ist Europa die Vision verloren gegangen?

Gebhardt: Wir brauchen einen Konvent, um in den Vordergrund zu stellen, was die Grundzüge der EU sind. Darüber machen wir uns im Parlament zurzeit Gedanken. Die Krisen überlagern, was wir an Gewinn von Europa haben: Frieden, Freiheit, Freizügigkeit, Solidarität, unsere demokratische Lebensweise. Das sind die Werte der Europäischen Union. Wir müssen sie wieder in die Köpfe bringen. Und in die Herzen.

Wird Europa an einem US-Präsiden­ten Donald Trump wachsen?

Gebhardt: Vielleicht kann die „Gefahr Trump“ den einen oder anderen zum Nachdenken bringen. Wir sind jedenfalls gerne bereit, unsere Wertvorstellungen zu exportieren: Herr Trump muss noch ein bisschen was dazulernen.

Das Interview führte Oliver Stortz.

ZUR PERSON

Evelyne Gebhardt (SPD) wurde in Paris geboren und kam in den 70er-Jahren zum Studium nach Baden-Württemberg. Vor ihrer ersten Wahl ins Europäische Parlament 1994 arbeitete die Sprachwissenschaftlerin als Übersetzerin. Im Ausschuss für Verbraucherschutz und Binnenmarkt engagierte sie sich unter anderem für den Wegfall der Roaming-Gebühren im Mobilfunk. Im Januar wurde die 63-Jährige mit großer Mehrheit zur Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments gewählt.