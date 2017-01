Von Dagmar Weinberg





Die Weihnachtsgutsle, die er gemeinsam mit seiner Mama gebacken hatte, hat Mats natürlich längst verspeist. Doch Teig und Ausstecherle haben es dem Zweieinhalbjährigen seither angetan. So sitzt er an diesem Morgen im Domizil der Kindergruppe Burgkäfer an einem der kleinen Tische und rollt konzentriert die teigfarbene Knete aus. Die haben die Erzieherinnen Silvia Eisinger und Maria Draeger kurz zuvor aus Mehl, Salz, Öl und weiteren Zutaten frisch zubereitet. „Für Mats dürfte es das ganze Jahr Weihnachten sein. Vor allem vom Plätzchenbacken ist er total begeistert“, erzählt Mama Katja Gebert, die zugleich stellvertretende Vorsitzende des aus einer Elterninitiative hervorgegangenen Vereins Rentenretter ist, der die Kindergruppe vor 13 Jahren gegründet hat.

Mit dem Bollerwagen unterwegs

Bei den Burgkäfern, die ihr Domizil im Erdgeschoss des Kindergartens St. Elisabeth haben, sind Kinder unter drei Jahren willkommen. Außer freitags betreuen die beiden staatlich anerkannten Erzieherinnen die Kleinen werktags von 8.30 bis 12 Uhr. Finanziert wird die Gruppe neben dem Elternbeitrag von monatlich 80 Euro durch Zuschüsse von der Stadt Esslingen und vom Land Baden-Württemberg. In der Regel werden Mädchen und Jungen ab eineinhalb Jahren aufgenommen. „Es ist auch früher möglich, aber die Kinder sollten auf jeden Fall laufen können“, sagt Katja Gebert. Da es direkt vor dem Haus keine brauchbare Spielfläche gibt, werden sich Liam, Mats, Mirja, Philipp, Analise, Anna, Marlene, Emilio und Isabella auch an diesem frostigen Morgen auf den Weg zur hinter der katholischen Kirche gelegenen Erlebnislandschaft St. Elisabeth machen. „Für so kleine Füße ist das schon ein weiter Weg“, erklärt Silvia Eisinger. Der Ausflug an die frische Luft ist ein fester Punkt im Tagesablauf der Burgkäfer, die manchmal auch mit dem Bollerwagen losziehen und zum Beispiel den Kleintierzüchtern in der Pliensauvorstadt einen Besuch abstatten. „Wir gehen auch bei schlechtem Wetter nach draußen, außer am Mittwoch, denn da wird geturnt“, berichtet Maria Draeger.

Eltern servieren das Frühstück

Nachdem die Eltern ihren Nachwuchs im Häuserhaldenweg abgeliefert haben, wird erst einmal gespielt. Nach dem gemeinsamen Aufräumen, dem Morgenkreis sowie dem obligatorischen Händewaschen versammeln sich dann alle um den Frühstückstisch. Das morgendliche Mahl lieben die Kinder besonders. „Sie genießen es, in Ruhe gemeinsam zu essen“, hat Katja Gebert beobachtet. „Obwohl sie noch so klein sind, bleiben sie ganz brav am Tisch sitzen.“ Für das Frühstück sorgen übrigens die Eltern. „Jeden Tag bringt eine andere Mama das Frühstück mit, und dadurch gibt es sehr viel Abwechslung“, sagt Silvia Eisinger.

Dass in der Spielgruppe „immer gute Stimmung ist und alles harmonisch abläuft“, schätzt Katja Gebert besonders. „Und hier ist alles klein und überschaubar.“ Denn bei den Burgkäfern werden maximal zehn Kinder betreut. So habe sich auch ihr Sohn Mats, der „sehr auf mich fixiert war“, schnell eingelebt. Zudem gefällt der Mutter und stellvertretenden Vereinsvorsitzenden der persönliche Kontakt - zu den beiden Erzieherinnen ebenso wie zu den anderen Eltern.

Da demnächst Kinder in den Kindergarten wechseln, werden bei den Burgkäfern Plätze frei. Bei einem Infoabend können Eltern am Dienstag, 21. Februar, die Kindergruppe und deren Räume kennenlernen. Der Infoabend beginnt um 18.30 Uhr im Katholischen Gemeindezentrum St. Elisabeth, Häuserhaldenweg 36, in der Pliensauvorstadt. Interessierte können sich unter Tel. 0152 / 26 073 494 oder per E-Mail: post@burgkaefer.de anmelden.