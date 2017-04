Esslingen - Am vergangenen Wochenende wurde der bisher kommissarische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel vom Parteitag in Sindelfingen offiziell gewählt. Nach bald einem Jahr grün-schwarzer Regierung im Land sieht er zwar sehr verschiedene Koalitionspartner, das Bündnis von Grünen und CDU funktioniere aber sehr gut. Klare Worte findet Hagel zur Formierung einer rechtskonservativen Gruppierung der CDU: Dafür gebe es keinen Bedarf.

Wie wollen Sie sich in Ihrem Amt als Generalsekretär der CDU aufstellen: Mehr auf die Innenwirkung bedacht, wie Ihre Vorgängerin im Amt. Oder mehr gegen die politische Konkurrenz gewandt, nach dem Motto des früheren SPD-Generalsekretärs Wolfgang Drexler, der den politischen Gegner knapp oberhalb und knapp unterhalb der Gürtellinie treffen wollte?

Hagel: Ich will niemanden unter der Gürtellinie treffen und orientiere mich daher lieber an früheren CDU-Generalsekretären wie Heiner Geißler, Thomas Strobl und Volker Kauder. Aber natürlich möchte ich auch meinen eigenen Stil prägen. Bisher war ich in den neun Monaten knapp 60 000 Kilometer unterwegs und fast jeden Abend irgendwo bei einer Parteiveranstaltung. Da merkt man schon recht gut, wie und wo der Puls der Partei schlägt.

Wen sehen Sie als Hauptgegner im langsam beginnenden Bundestagswahlkampf: Die AfD, die SPD oder gar die Grünen, mit denen Ihre Partei im Land ja zusammen ­regiert?

Hagel: Mir geht es um unser eigenes Ergebnis. Wir wollen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Dazu wollen und werden wir in Baden-Württemberg mit vielen Stimmen für die CDU beitragen. Unser Parteivorsitzender Thomas Strobl hat das Ergebnis „40 Prozent plus ein dickes, dickes X“ vorgegeben - ich denke, das ist ein realistisches Ziel.

Was spielen Gedanken wie die mögliche Neuauflage der Großen Koalition im Bund nach dem 24. September für den Wahlkampf für eine Rolle?

Hagel: Eine Große Koalition sollte in einer Demokratie die Ausnahme bleiben. Für uns steht an erster Stelle, dass wir stärkste politische Kraft im Land bleiben und gleichzeitig dafür sorgen, dass Rot-Rot-Grün keine rechnerische Mehrheit hat und damit eine Koalition ohne die CDU unmöglich ist.

Die Wahl im Saarland hat gezeigt, dass rot-rote Überlegungen zumindest im Westen der Republik vom Wähler nicht goutiert werden. Was hat das für einen Einfluss auf die Strategie der CDU?

Hagel: Wir konzentrieren uns ganz stark auf unsere Inhalte. Wir wollen mit unseren Werten und unseren Ideen überzeugen. Wir werden den Bürgerinnen und Bürgern deutlich aufzeigen, dass der in den vergangenen Jahren erreichte Wohlstand durch rot-rote oder rot-rot-grüne Bündnisse massiv gefährdet würde. Es braucht eine starke Union, um das zu verhindern.

Parallel zum Landesparteitag der CDU hat sich am vergangenen Wochenende eine rechtskonservative Gruppierung innerhalb der Partei formiert, die zum Teil Positionen vertritt, die auch die AfD teilt. Für wie bedeutend halten Sie diesen Flügel?

Hagel: Geschlossenheit und Entschlossenheit sind die Garanten unseres Erfolges. Unsere Fenster und Türen stehen weit auf, so dass sich jeder innerhalb der CDU einbringen kann, jeder gerne mitdiskutieren kann. Ich sehe deshalb keinen Bedarf für Selbsterfahrungskurse außerhalb der Partei.

Grundgedanke der Union war immer, vom liberalen Flügel und der Arbeitnehmerschaft bis zu den stramm Konservativen alle Richtungen zu integrieren. Das scheint seit geraumer Zeit nicht mehr zu funktionieren, wie Wählerwanderungen aufgrund der Euro- oder der Flüchtlingspolitik etwa zur AfD belegen. Wie viel an Bandbreite ist schon verloren gegangen?

Hagel: Wir sind eine Partei, in der über alle Themen diskutiert wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass Bandbreite verloren gegangen ist.

Wie kann die CDU enttäuschte Konservative wieder integrieren?

Hagel: Indem wir immer wieder betonen, dass unsere konservativen Werte neben den liberalen und den christlich-sozialen eine der drei Säulen der CDU sind. Konservativ sein heißt aber nicht, rückwärtsgewandt und damit reaktionär zu handeln. Es heißt vielmehr, eine Balance zwischen Bewahren und Verändern zu halten.

Die grün-schwarze Regierung ist nun bald seit einem Jahr im Amt. Was sehen Sie als Bilanz der doch recht unterschiedlichen Partner?

Hagel: Die Koalition funktioniert - angefangen bei der guten Zusammenarbeit an der Spitze zwischen Winfried Kretschmann und Thomas Strobl. Dabei sind wir als CDU sehr gut sichtbar, das zeigen ja auch die letzten positiven Umfragen. Aber die Regierung ist erst ein Jahr im Amt. Wir absolvieren einen Marathon, keinen 100-Meter-Sprint. Und dafür sind wir gerüstet.

Immer wieder rührt sich Streit im Regierungsbündnis im Land: Mal geht es um Abstände von Windrädern zur Bebauung, mal um den Abschuss von Bibern, mal um Abschiebeaktionen von Flüchtlingen. Was sehen Sie nach einem Jahr als Vorrat an Gemeinsamkeiten - oder pflügt jeder streng nur auf dem eigenen Acker?

Hagel: Wir sind sicher keine Streitkoalition, aber eine, die es in dieser Form vorher noch nicht gab. Da wird von außen natürlich besonders aufmerksam nach vermeintlichen Disharmonien gesucht. Klar ist, wir haben eine Koalition und keine Fusion. Die Parteien sind sehr unterschiedlich, aber die Regierung funktioniert sehr gut. Mir ist wichtig, dass Kurs und Handschrift der CDU sichtbar sind. Das sind sie sehr deutlich - so wird mir zumindest von vielen Seiten zugetragen.

Die Fragen stellte Hermann Neu.

zur person

Manuel Hagel, geboren am 1. Mai 1988 in Ehingen an der Donau, ist seit 1. April 2016 Landtagsabgeordneter und seit 13. Juni 2016 Generalsekretär der CDU im Südwesten.

Nach dem Besuch der Realschule in Ehingen absolvierte er von 2006 bis 2008 eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Eine im Jahr 2009 begonnene Weiterbildung zum Bankfachwirt schloss er von 2010 bis 2011 mit dem Abschluss zum Diplom-Bankbetriebswirt ab.

Von 2014 bis zum Einzug in den Landtag im vergangenen Jahr war er Filialdirektor der Sparkasse in Ehingen.

Hagel ist seit 2006 CDU-Mitglied und seit 2010 ist er Mitglied des Kreisvorstandes der CDU Alb-Donau-Ulm. Von 2010 bis 2013 war er Kreisvorsitzender der Jungen Union (JU) Alb-Donau-Ulm und von 2013 bis 2014 Bezirksvorsitzender der JU Württemberg-Hohenzollern. Ab 2015 bis zur Ernennung zum Generalsekretär der CDU war er Landesvizechef der JU.

Beim Landesparteitag der CDU 2015 in Rust wurde Hagel in den Landesvorstand gewählt. Am 13. Juni 2016 erfolgte im Landesvorstand die Wahl von Manuel Hagel zum Generalsekretär der Südwest Union, am vergangenen Wochenende wurde er vom Landesparteitag in Sindelfingen mit 81,3 Prozent der Stimmen offiziell zum Generalsekretär gewählt.

Hagel gehört seit der Kommunalwahl 2009 dem Gemeinderat seiner Heimatstadt Ehingen an. Dort ist er seit 2014 auch Fraktionsvorsitzender der CDU. 2016 wurde Hagel mit 36,3 Prozent im Wahlkreis Ehingen direkt in den Landtag gewählt.

Hagel ist römisch-katholisch und verheiratet. In Ehingen ist er Schatzmeister der Jägervereinigung, Kassenprüfer im Tafelladen, Mitglied der Bürgerstiftung, der Hexengruppe und zahlreichen weiteren Vereinen.