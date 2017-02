Mit dem neuen Schulleiter Erhard Hofmeister ist ein erfahrener Mann an die Friedrich-Ebert-Schule gekommen. „Der Schulleiterposten hatte in letzter Zeit hier etwas von einer Drehtüre“, beschrieb Eberhard Gegier, Stellvertretender Schulleiter der Friedrich-Ebert-Schule, den häufigen personellen Wechsel im Leitungsposten gestern im Foyer der Schule. Nun sei er froh, einen so erfahrenen Schulleiter an seiner Seite zu Wissen. Hofmeister war bereits fünf Jahre Leiter der Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim.

Auch Landrat Heinz Eininger hieß den Oberstudiendirektor in der Feierstunde nochmals herzlich willkommen.