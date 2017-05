Im Jahr des Gedenkens an 500 Jahre Reformation wird das Wirken Martin Luthers aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet. Einen besonderen Weg beschritten 50 Bläserinnen und Bläser aus den Posaunenchören des Kirchenbezirks Esslingen in der Stadtkirche: Unter dem Motto „Luther in Brass“ näherten sie sich in einer Stunde der Kirchenmusik dem Reformator auf musikalischen Pfaden, zeigten die musischen Seiten des bedeutenden Theologen auf. „Luther ist der Vater des evangelischen Kirchenliedes“, sagte Dekan Bernd Weißenborn, Liturg des musikalischen Gottesdienstes. Mehr als 45 Kirchenlieder hat Luther geschrieben.