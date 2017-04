In die Diskussion um den richtigen Standort für die Stadtbücherei schaltet sich auch der Geschichts- und Altertumsverein (GAV) ein. Dessen Vorsitzende Traute Scheuffelen hat einen Brief an OB Jürgen Zieger und die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen geschrieben, in dem sie die Alternativen unter die Lupe nimmt. Der jetzige Standort sei ideal, das Gemeindehaus am Blarerplatz schneidet hingegen schlecht ab.

