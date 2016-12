„Eine Schule bleibt immer jung“

Die Realschule Oberesslingen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Forever young“. Es soll unterstreichen, dass die Schule zwar älter an Jahren geworden ist, dabei aber immer eine jugendliche Zukunftsorientierung pflegte. Bei einem Festakt für geladene Gäste am Donnerstag wurde dieser Anspruch durch Rückblicke Ehemaliger und langjähriger Begleiter sowie szenische Darstellungen von Schülern illustriert.