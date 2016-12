Von Barbara Scherer

31 Tage Mittelalter- und Weihnachtsmarkt liegen ab heute Abend hinter den Ausstellern und ihren Besuchern. Die Veranstalter von der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) ziehen wieder eine positive Bilanz, obgleich die letzten Markttage vom Terroranschlag in Berlin überschattet waren. „Der Markt ist zu einer Marke mit internationaler Strahlkraft geworden, eine Erfolgsgeschichte“, sagte EST-Geschäftsführer Michael Metzler bei der Pressekonferenz vor wenigen Tagen. Die lange Marktdauer hat die Besucherströme überdies entzerrt.

Vier Wochenenden und ganze vier Tage nach dem 4. Advent haben die Besucherströme verteilt. Rund eine Millionen Menschen sollen es wieder gewesen sein, die zwischen dem 22. November und heute die Altstadt besucht haben. „Es war voll, vor allem an den Wochenenden, aber so, dass man noch gut durchkam“, sagte Michael Metzler. Er sieht den Grund in der längeren Dauer des Markts. Im kommenden Jahr liegen die vier Adventssonntage jedoch anders, der Markt würde nur wieder 25 Tage dauern. Aus „Sicherheitsgründen, um die Besucherströme entzerren zu können“, wie Metzler sagt, stehe er einer Überlegung, den Markt im kommenden Jahr zu verlängern, offen gegenüber. „Auch um der Märktekonkurrenz in der Region gegenübertreten zu können.“ Dazu sei aber eine Änderung der Marktsatzung notwendig.

Jeder vierte soll ein Gast aus dem Ausland sein, schätzt die EST. Besonders häufig hat sie Besucher aus Italien registriert, deutlich weniger kamen in diesem Jahr aus der Schweiz. „Der asiatische Markt ist nach wie vor ein Trend“, sagte Metzler. Das gelte allerdings für die gesamte Region Stuttgart, die vor allem von Touristen aus China besucht werde. Eine Zurückhaltung ausländischer Besucher aufgrund einer latenten Anschlagsgefahr hat Metzler nicht feststellen können. Eine Erhebung vor einigen Jahren hat gezeigt, dass zwei Drittel der Besucher auch Angebote außerhalb des Markts nutzen. Wieviel Geld letztlich in den Esslinger Handel und in die Gastronnomie fließt, lässt sich kaum messen: „Der Markt lockt das ganze Jahr über in die Stadt“, sagte Metzler. „Er ist ein Wirtschaftsfaktor.“

Die Gründe für die Beliebtheit des Markts sieht Marktleiterin Petra Pfeiffer im Kulturprogramm. „Die Besucher erkennen den Unterschied zu anderen Märkten“, sagte sie. Das Programm sei keine reine Unterhaltung, sondern „hochwertig“ und setze auf Mitmachangebote, die sehr gerne von Familien genutzt würden. Sie hat 170 Kinderführungen auf dem Markt gezählt. Die 70 Künstler auf dem Markt seien szenebekannt, teils seien es alte Bekannte, teils neue Künstler.

Die Händler waren nicht alle zufrieden mit dem Umsatz. „Die meisten sprechen aber vom Niveau des Vorjahrs“, gab Pfeiffer wider. Til Maehr, der die Adventsmärkte an den Wochenenden organisiert, hatte von den Ausstellern in der Ritterstraße mehr Klagen gehört. „Der Besucherandrang war gleich groß, aber die Kauflust deutlich eingeschränkt“, zog der Esslinger Märkteveranstalter Bilanz.

Zum Schluss gab es noch einen Blick auf das nächste Jahr: Die Ecke an der ehemaligen Apotheke Schwanen soll aufgewertet werden, und es soll wieder eine Suppenküche geben.