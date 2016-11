Kerzen flackerten am Donnerstagabend, und in die Stille hinein erklangen die Namen von 125 jüdischen Kindern, Frauen und Männern, die in Esslingen gelebt haben, deportiert wurden und anschließend den Tod fanden. Vor 75 Jahren wurden Mitbürgerinnen und Mitbürger - viele stammten aus dem israelitischen Waisenhaus Wilhelmspflege - auf dem damaligen Platz der SA, dem heutigen Hafenmarkt, in aller Öffentlichkeit zusammengetrieben. Von dort aus ging es nach Stuttgart und anschließend in die Arbeits- sowie Vernichtungslager im Osten Deutschlands.

Seit 25 Jahren erinnert nun eine Initiative zum Gedenken laut