Kabarettisten haben es nicht leicht in diesen Zeiten: Die Welt scheint sich immer schneller zu drehen - was morgens die Schlagzeilen bestimmt, kann abends bereits überholt sein. Und des Satirikers Fantasie wird ein ums andere Mal von der alltäglichen Realsatire überholt. Dabei sind politische Kabarettisten wie der Bayer Helmut Schleich wichtiger denn je. Mit seinem aktuellen Soloprogramm „Ehr­lich“ ist Schleich am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße zu Gast.

„Ehrlichkeit ist ein Minenfeld - und weit und breit kein Räumkommando in Sicht“, haben Sie formuliert. Wer könnte die versteckten Minen besser aus dem Weg