Lisa Lyssenko ist Diplom-Psychologin und beschäftigt sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim vor allem mit der Frage, welche Faktoren die psychische Gesundheit von Menschen stärken. Sie rät zu mehr Achtsamkeit, um sich ein Stück weit vom Alltagsstress zu befreien. Am kommenden Mittwoch ist sie als Referentin zu Gast in Esslingen.

