„Die einzig akzeptable Lösung ist der vollständige Erhalt“

ES-PLIENSAUVORSTADT: Bürgerinitiative lehnt Kompromiss bei der Bebauung des VfL-Sportplatzes ab

Der Widerstand gegen die geplante Bebauung des VfL-Sportplatzes hält an. Auf Einladung der „Initiative zum 100% Erhalt des Sportplatzes und der Sportgaststätte VfL Post“ diskutierten am Freitagabend rund 60 Bewohner über den Plan der Stadtverwaltung, auf dem Sportplatz Wohnungen zu bauen. Dagegen hatte die Initiative im vorigen Jahr 2000 Unterschriften in dem 6500-Einwohner-Stadtteil gesammelt.