An Weihnachten sind die Kirchen so voll wie sonst nie. Warum ist der Gottesdienst zum Fest so wichtig? EZ-Mitarbeiter Thomas Krytzner hat sich in Esslingen bei Passanten umgehört, wie sie traditionell den Heiligen Abend verbringen.

Mohammed Zakar, Esslingen, Verkäufer:„Ich bin Moslem und feiere aber trotzdem eine Art Weihnachten. In die Kirche gehen wir zwar nicht, aber die ganze Familie trifft sich an den beiden Feiertagen. Unter uns Erwachsenen schenken wir uns nichts, aber die Kinder dürfen schon Geschenke auspacken. An diesen besinnlichen Tagen essen wir Maronen aus dem Ofen in allen Variationen.“

