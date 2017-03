Sein Name ist Pit, und viele in Esslingen kennen ihn als „den Mann von der Straße“. Wochenlang saß er bei klirrender Kälte mit seiner Gitarre in einem zugigen Hauseingang in der Pliensau, nachts suchte er notdürftig Schutz unter Brücken und manchmal, wenn ihm eine mitleidige Seele ein paar Euro zugesteckt hatte, in einem billigen Hotel. Jeder Tag und jede Nacht war für ihn ein Kampf ums Überleben. Doch der 57-Jährige hat ihn gekämpft. Und er hat unserer Zeitung seine Geschichte erzählt. Was da zu lesen stand, hat viele Esslinger tief berührt. „Als der Artikel erschienen ist, kamen die Leute scharenweise auf