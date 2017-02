Zu den Faschingshochburgen zählt Esslingen ganz gewiss nicht, der letzte Umzug durch die Stadt ist Jahre her. Fehlt den Esslingern deshalb etwas, pilgern sie sehnsüchtig nach Neuhausen, den Neckar hinauf gen Wernau oder sogar noch weiter hinauf der schwäbisch-alemannischen Fasnetstradition entgegen? EZ-Mitarbeiter Peter Dietrich hat sich umgehört.

Manfred Pfitzner, 53 Jahre, Esslingen-Berkheim: Ich bedaure das, weil ich in einem Chor singe, in der Liederlust Mettingen, und wir im Stadtteil Mettingen unsere eigene Faschingsveranstaltung gestalten. Sie wird öffentlich plakatiert und wir hoffen auf zahlreiche Zuhörer. In einer