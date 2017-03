Von Carolin Sokele





Noch bevor die Sonne am Horizont aufgeht, knarzt durch den Lautsprecher des Reisebusses die fröhliche Ansage: „Viel Erfolg beim heutigen Rennen, Ski heil“. „Und passt gut auf eure Knochen auf“, ergänzt der Busfahrer, der die Ski- und Snowboardbegeisterten am Sonntagmorgen nach Balderschwang ins Allgäu zur alljährlichen Ski- und Snowboard- X-Meisterschaft bringt. Die Schülergruppe der Zollberg Realschule, die auch mit dem Bus anreist, ist bester Laune. Je mehr sich der Bus den verschneiten Berghängen nähert, desto weniger können sie sich auf den Sitzen halten. „Wir sind aufgeregt. Wir fahren gleich ein Rennen“, erzählt die 11-jährige Hannah Ulrich und ihre beiden Freundinnen Lena und Belinda stimmen ihr zu. Dabei haben die Schüler und Schülerinnen in einer viertägigen Ski-Freizeit in Steibis schon fleißig für das Rennen trainiert. Dort habe es auch an einem Tag spezielles Stangentraining gegeben. „Da geht es viel um die Technik und darum, wie man so ein Tor umfährt“, so Sportlehrer Markus Richter. An der Schelpenbahn in Balderschwang angekommen, bricht quirliges Treiben aus: Eilig schlüpfen die Wintersportler in ihre bunten Skistiefel und Snowboardboots, schultern ihre Ausrüstung, um schnell die Startnummern und Liftkarten abzuholen. Bevor der Riesentorlauf beginnt, nutzen viele Teilnehmer die Möglichkeit, einmal an der Seite der Rennstrecke entlang zu fahren, um die Tore zu begutachten. Der harte Schnee kratzt laut unter den Skiern, als sich die Ersten langsam hinunter rutschen lassen. Doch nicht für alle ist die Strecke neu. 25 Teilnehmer hatten am Vortag das erstmalige Angebot genutzt und an einem Training mit Markus Wasmeier junior teilgenommen. „Das war top. Er hat Tipps gegeben, die ich so vorher noch nie bekommen habe“, berichtet Jasmin Schneider, vom Schneeschuhverein Esslingen. Währenddessen verteilen sich rund 12 ehrenamtliche Helfer der vier organisierenden Esslinger Skiclubs an verschiedenen Positionen, um als Streckenposten den reibungslosen Ablauf zu sichern. „Die meisten Abläufe sind eingespielt und bekannt“, so Konrad Bayer vom Schneeschuhverein Esslingen, der als Torrichter darauf achtet, ob die Stangen korrekt umfahren werden. Dabei ist der Riesentorlauf nicht mit den üblichen hohen Stangen, sondern mit halbhohen Snowboardflaggen abgesteckt. Die Snowboarder kämen beim umfahren in eine extreme Schräglage, erklärt Uwe Moeck vom Organisationsteam. Um Verletzungen zu vermeiden, seien die niedrigen Tore daher günstiger.

Um 10.30 Uhr beginnt das Rennen mit den Kleinsten - der jüngste Teilnehmer ist gerade einmal drei Jahre alt - die sich, mutig wie die Großen, durch den Rennstreckenabschnitt kämpfen. Die älteren Fahrer, die später starten, wirbeln in den Kurven Schnee hinter sich auf, gehen tief in die Knie und fahren hart auf den Kanten. Gegen Mittag geben die Veranstalter, der Skiclub Schurwald, die Schizunft Esslingen, der Schneeschuhverein Esslingen und die Skiabteilung des TSV RSK Esslingen bekannt, dass aufgrund der guten Bedingungen erstmalig noch ein zweiter Renndurchgang stattfinden kann. Vor allem bei den Schülern kommt der zweite Durchgang gut an. „Wir konnten dann die Strecke schon besser einschätzen und wussten, wie man die Kanten gut einsetzen kann“, berichtete Lukas Rehe von der Zollberg-Realschule. Auch Max Pickl, stellvertretender Leiter des Sportamts, freut sich, dass trotz des kurzfristigen Ortswechsels des Rennens der Ablauf so gut klappt. „Das ist der Höhepunkt der Skisaison“, auch wenn natürlich vor allem der Spaß im Vordergrund stehe. Die Piste sei super präpariert gewesen, aber auch anspruchsvoll. Für Pickl steht fest: „Wir kommen wieder“.

Ergebnisliste

Ski-Stadtmeisterin: Alisia Freitag

Ski-Stadtmeister: Fabian Schmitt

Ski-X-Meisterin: Alisia Freitag

Ski-X-Meister: Bernd Weiler

Snowboard-Stadtmeisterin: Catrin Kentischer

Snowboard-Stadtmeister: Markus Jentschke

Snowboard-X-Meisterin: Catrin Kentischer

Snowboard-X-Meister: Tom Müller

Schulpokalsieger: Zollberg-Realschule.

Siegerehrung am Freitag 17. März, 18 Uhr bei EKZ Rettenmaier, Dornier­straße in Sirnau