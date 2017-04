Von Sabine Försterling

Lautes Hundegebell empfing Thomas Schröder und seine Begleiter. Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes (DTB) besuchte zum ersten Mal das Tierheim in Esslingen auf der Neckarinsel und wollte sich ein Bild von der Unterbringung machen. Die Gebäude sind nämlich in die Jahre gekommen. Ein Teil der Hundezwinger stammen von 1962 und die Quarantänestation für Katzen, in die jeder Neuzugang zunächst aufgenommen wird, befindet sich in einem maroden Baucontainer. Die Situation sei typisch für die Tierheime in Deutschland mit ihren existenzgefährdenden Strukturen, meinte Schröder. Die Kommunen würden sich immer weiter aus ihrer