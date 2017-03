Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Bäume blühen - der Frühling ist da. Und in diesem Jahr ist er mit voller Wucht angerauscht. Bei Temperaturen über 20 Grad schlendern derzeit Menschen in dünnen Jacken, sichtbar gut gelaunt durch die Straßen oder sitzen, das Gesicht in Richtung Sonne gestreckt, im Freien. „Es ist wunderschön. Man macht morgens die Augen auf, hört die Vögel und wenn man das Fenster öffnet, ist da diese frische Luft“, sagt Passantin Emanuela de Benedictis über den Frühling. Die Esslingerin spricht im Moment wahrscheinlich vielen aus der Seele: „Man wacht auf und fühlt sich gleich besser.