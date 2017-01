Den Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, die Fachwerkhäuser oder die Burg verbinden die meisten Touristen und Einheimischen auf Anhieb mit Esslingen. Was aber macht das Leben in der Stadt aus? Wie ist es um den Einzelhandel, die Gastronomie und die Lebensqualität bestellt? EZ-Mitarbeiterin Janey Olbort hat sich bei Passanten in Esslingen umgehört und gefragt: Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot in der Innenstadt?

Bernd Gröner (67), Rentner aus Esslingen: Ich fühle mich sehr wohl. Man kann eigentlich alles in der Innenstadt erledigen. Ich komme zum Beispiel gerade vom Friseur. Wir gehen aber auch gelegentlich Essen oder regelmäßig