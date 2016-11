Mit einer zentralen Feierstunde wurde am gestrigen Volkstrauertag im Forum des Esslinger Klinikums der durch Krieg und Verfolgung gefallenen und ermordeten Menschen gedacht. Dass die Gedenkfeier nicht nur den Opfern der beiden Weltkriege galt, machte der Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle in seiner Ansprache deutlich: „Die täglichen Bilder in der Tagesschau zeugen vom unendlichen Leid, das den Menschen in heutigen Kriegsgebieten wie zum Beispiel in Syrien widerfährt.“ Dem gegenüber bezeichnete er die europäische Staatenunion als „Garant für Frieden“ und rief zur Abwehr eines Rückfalls in nationale Egoismen