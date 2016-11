Gingen an der Fils (dpa/lsw) - Zwei Zirkus-Zebras halten die Polizei im Kreis Göppingen auf Trab. Die Tiere entwischten aus einem Zirkus, der derzeit in Gingen an der Fils Halt macht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Am Dienstagabend wurden die gestreiften Ausreißer auf der B10 entdeckt. «Dann haben sie sich vom Acker gemacht und sich in einem Wald versteckt», sagte ein Sprecher. Am Mittwochvormittag wurden sie Äpfel fressend in einem Garten in Unterböhringen gesichtet, dann verlor sich die Spur wieder. «Sie sind bisher noch auf Safari», sagte der Sprecher. Die «Göppinger Kreisnachrichten» hatten zunächst über die Zebras berichtet.

