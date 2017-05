Deckenpfronn (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall in Deckenpfronn (Landkreis Böblingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, kollidierten zwei Fahrzeuge, nachdem eine 19 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 25-jährigen Fahrers an einer Kreisstraße missachtet hatte. Durch den Zusammenprall am Donnerstagabend drehte sich der Wagen der Autofahrerin zunächst um die eigene Achse und blieb schließlich quer zur Fahrbahn stehen. Das Auto des 25-Jährigen schleuderte nach links und kam ebenfalls quer zur Straße zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf etwa 22 500 Euro.

