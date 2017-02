Vaihingen/Enz (dpa) - Nach dem Tod zweier vier und fünf Jahre alter Jungen ist Haftbefehl gegen den Vater erlassen worden. Untersuchungshaft sei angeordnet, der 38-Jährige befinde sich aber nach wie vor im Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei nicht transportfähig. Die 34 Jahre alte Mutter hatte ihre Söhne am Samstagabend tot in der Wohnung des getrennt lebenden Vaters in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) entdeckt. Die beiden hatten schwere Kopfverletzungen, der Vater hatte sich nach derzeitigem Ermittlungstand selbst verletzt. Die Jungen hatten den Freitag und Samstag beim Vater verbracht.

Anzeige