Neuenstadt (dpa) - Zwei Frauen sind in einem Schweizer See vermutlich wegen eines Stromschlags gestorben. Die beiden waren am Montag mit ihrem Hund in den Bielersee in Neuenstadt nahe der Grenze zu Frankreich gefallen, wie die Polizei mitteilte. Auch der Hund starb. Die Beamten ermittelten die Hintergründe noch. Dabei werden demnach mögliche Probleme „im Zusammenhang mit der elektrischen Installation des Hafens untersucht“. Passanten hatten die beiden im Wasser treibenden Frauen entdeckt. Eine 24-Jährige aus dem Kanton Bern starb kurz nach der Ankunft im Krankenhaus, ihre Begleiterin war schon bei der Bergung aus dem See tot. Ihre genaue Herkunft und Identität waren zunächst noch nicht klar.

