Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) auf die bundesweit erste grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg zu sprechen kommt, sagt er gerne: „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden.“ Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht von einer „Komplementär-Koalition“, bei der beide Parteien ihre eigenen Profilierungsfelder haben, sich ergänzen und dem jeweils anderen nicht in die Quere kommen. Die grün-schwarze Landesregierung ist allerdings kurz vor Weihnachten in schweres Fahrwasser geraten. Grund ist eine Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber in der vergangenen Woche, an der sich auch Baden-Württemberg beteiligte. Strobls Innenministerium hatte einen zum Christentum konvertierten Afghanen auf die Liste setzen lassen, der nach Ansicht von Hilfsorganisationen in Afghanistan um sein Leben hätte fürchten müssen. Nach einer Intervention der Regierungszentrale wurde der Mann quasi in letzter Minute vor der Abschiebung bewahrt.

Seit Mai regiert Grün-Schwarz, doch so richtig in die Gänge gekommen ist das Bündnis bislang nicht. Stattdessen gibt es öffentliches Fingerhakeln. Grüne regen sich darüber auf, dass CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann den im Koalitionsvertrag vereinbarten Ausbau des Informatikunterrichts erst einmal nur auf das Gymnasium beschränken will. Die CDU ist sauer darüber, dass Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann zum wiederholten Male nicht alle verfügbaren Straßenbaumittel des Bundes zum Jahresende abrufen kann. Und der CDU-Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk, musste vor einigen Wochen auf Druck des Ministerpräsidenten klein beigeben, als es um den Abstand von Windrädern zur Wohnbebauung im Staatswald ging. Der Beziehungsstatus zwischen Grünen und CDU lautet also eher: Es ist kompliziert.

Ein Grund: Vor dem Hintergrund der nahenden Bundestagswahl versucht die CDU, zur Alternative für Deutschland (AfD) abgewanderte Wähler zurückzugewinnen. Es gibt im Haushalt 2017 rund 380 neue Stellen bei der Polizei. CDU-Justizminister Guido Wolf konnte in der Koalition durchsetzen, dass hauptamtliche Richter und Staatsanwälte künftig keine religiös besetzte Kleidung wie Kopftuch oder Kippa tragen dürfen. Obwohl die Grünen hier zunächst keinen Regelungsbedarf sahen, stimmten sie dem Vorhaben zu. „Man muss in einer Koalition Kompromisse machen“, erklärte Kretschmann lapidar auf die Frage, warum die Grünen das trotz Bedenken mittragen wollen. In der Koalition verschiebt die CDU die überwiegend realpolitisch geprägten Südwest-Grünen mit nach rechts, etwa bei Themen der Inneren Sicherheit - zum Leidwesen von linken Grünen, zu denen auch Parteichef Hildenbrand gehört. Es gibt innerhalb der Grünen manchmal unterschiedliche Meinungen, etwa zum Thema Abschiebungen, aber auch die CDU spricht nicht immer mit einer Stimme. Dabei eint die Christdemokraten aber das Ziel, sich von den Grünen in der Koalition nicht unterbuttern zu lassen. Das Schicksal der SPD, mit denen die Grünen von 2011 bis 2016 regierten und die in der Regierungszeit massiv in der Wählergunst verlor, dient der CDU als Mahnung.