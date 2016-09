Von Elke Hauptmann





Fellbach - Als gegen 18.30 Uhr im Großen Saal des Fellbacher Rathauses die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen über die Leinwand flimmerten, stand bereits fest: Gabriele Zull (parteilos) wird die Oberbürgermeisterwahl in der Kappelbergstadt im ersten Wahlgang gewinnen. In nahezu allen 41 Wahlbezirken holte die Erste Bürgermeisterin von Göppingen mehr als die erforderlichen 50,1 Prozent der Stimmen - in einigen Wahllokalen, etwa im Oeffinger Schlössle, verbuchte die 49-Jährige sogar fast 74 Prozent Stimmenanteil. Um 18.50 schließlich stand das vorläufige amtliche Endergebnis fest: Die von den Freien Wählern/Freien Demokraten (FW/FD) und der CDU unterstützte Bewerberin siegte überzeugend mit 61,3 Prozent Stimmenanteil (8999 Stimmen). Auf ihren stärksten Mitbewerber Carsten Hansen, Referent beim Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin, entfielen 34,2 Prozent der Stimmen (5028). Die anderen drei Bewerber hatten keinerlei Chance.

Palm ist zufrieden

Sie sei „sehr, sehr glücklich und überwältigt von diesem eindeutigen Ergebnis “, kommentierte Zull ihren Wahlsieg. „Das ist ein wunderschönes Geschenk zum heutigen Hochzeitstag.“ Mit ihrem Mann Martin ist sie seit 20 Jahren verheiratet, beide haben einen zehnjährigen Sohn. Obgleich sie in die Favoritenrolle gedrängt worden sei, sei ihr Sieg keinesfalls sicher gewesen, räumte sie ein und bedankte sich bei Hansen für einen „sehr fairen Wahlkampf“. Die Amtszeit von Christoph Palm, der nach 16 Jahren nicht erneut kandidierte, endet am 1. November. Er sei sich sicher, dass eine gute Nachfolgerin gefunden sei, sagte der scheidende Schultes. Auch Alt-OB Friedrich-Wilhelm Kiel zeigte sich überzeugt, dass sich die beste Bewerberin durchgesetzt habe. Mit Zull, so betonte der Fraktionschef von FW/FD, Ulrich Lenk, erhalte Fellbach zum ersten Mal eine Frau an der Verwaltungsspitze, „und zwar eine, die beste Voraussetzungen für dieses Amt mitbringt“: Seit 21 Jahren ist die Juristin in verschiedenen Tätigkeiten im Göppinger Rathaus tätig, 2011 wurde sie zur Ersten Bürgermeisterin der 57 000 Einwohner zählenden Kreisstadt gewählt. Carsten Hansen indes war die Enttäuschung anzusehen - er hatte sich für den Wahlkampf hoffnungsvoll bis zum 2. Oktober, dem Termin einer möglichen Stichwahl, beurlauben lassen. Ob die Niederlage auf sein spätes Eingreifen in den OB-Wahlkampf zurückzuführen sei, ließe sich nicht sagen. Die Kandidatur sei für ihn aber eine „bereichernde Erfahrung“ gewesen.