Offenburg (dpa/lsw) - Bundespolizisten haben in Offenburg (Ortenaukreis) zwei Schwarzfahrer in Zügen aus Frankreich und der Schweiz aufgegriffen, die per Haftbefehl gesucht waren. Für die Männer im Alter von 37 Jahren und 39 Jahren endete die Reise hinter Gittern. Der Jüngere war nach Angaben der Behörde vom Sonntag schon einmal ohne Ticket in der Bahn erwischt worden. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 15 Tage ins Gefängnis geschickt. Der 39-Jährige im zweiten Zug war illegal eingereist und bei einer Kontrolle ohne Fahrkarte aufgefallen. Nun verbüßt er eine Restjugendstrafe von 38 Tagen in Haft.

