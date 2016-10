Neuer deutscher Rekord im Kürbiswiegen: Mit einem 901 Kilo schweren Kürbis hat ein Züchter aus Hessen am Sonntag in Ludwigsburg die Deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen gewonnen. Matthias Würsching übertraf mit seinem Prachtexemplar damit den bisherigen Rekord von 812 Kilo um fast 100 Kilogramm, teilte Organisator Stefan Hinner mit. Angetreten waren 25 Züchter aus der ganzen Republik, um ihre Kürbisse auf die Spezialwaage hieven zu lassen. Der Vorgänger-Rekord war erst im vergangenen Jahr aufgestellt worden.

«Es war ein Super-Kürbisjahr, sagte Hinner. Die Riesenkürbisse, die das kalte Frühjahr überstanden hatten, hätten anschließend von einer Kombination aus Regenwetter und Hitze profitiert. Bis zur Ernte eines solchen Kürbis' vergehen nach seinen Worten etwa 100 Tage von der Aussaat bis zur Ernte. Auf Platz zwei und drei landeten deutlich abgeschlagen ein baden-württembergischer Züchter aus Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) mit einem 512-Kilo-Kürbis sowie ein Züchter aus Sachsen mit einem 502 Kilo schweren Exemplar.

Eine Woche später (9. Oktober) stehen in Ludwigsburg auch die Europameisterschaften im Kürbiswiegen an. Der 2014 in Ludwigsburg aufgestellte internationale Rekord liegt bei 1054 Kilogramm.