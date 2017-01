Stuttgart/Göppingen (dpa/lsw) - Einen großen Fund haben Zollbeamten der Stadt Stuttgart gemacht, als sie den Keller eines 41-Jährigen Mannes im Landkreis Göppingen betraten. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, lagerte der Hobby-Pyrotechniker 1980 Stück unterschiedlichster Feuerwerksgegenstände in den Räumlichkeiten, die am Dienstag vergangener Woche durchsucht worden waren - Gesamtgewicht rund 200 Kilogramm. Manche der Feuerwerksköper, in dem Fall so genannte Feuerwerks-„Kugelbomben“, hatten die Größe eines Handballs.

Da es sich bei der Pyrotechnik um in Deutschland nicht zugelassenes Feuerwerk handelt, verständigten die Ermittler neben Entschärfern des Landeskriminalamtes auch den Kampfmittelräumdienst, der sich um den Abtransport der gefährlichen Stoffe kümmerte. Die Ermittlungen laufen.

