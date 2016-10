Bräunlingen (dpa/lsw) - Bei einer Kontrolle nahe Bräunlingen im Schwarzwald ist Zöllnern ein Mann mit verbotenen Tabletten im Körper ins Netz gegangen. Er hatte 83 sogenannte Subutex-Tabletten bei sich, teilte der Zoll am Donnerstag mit. Diese gelten in Deutschland als illegale Betäubungsmittel und haben laut Zoll eine 25- bis 30-fach stärkere Wirkung als das ebenfalls verbotene Morphin. Der Mann hatte die Tabletten in Kondome verpackt und in seinem Körper versteckt. Er gab zu, sie in Frankreich gekauft und nach Deutschland geschleust zu haben.

Die Zöllner waren aktiv geworden, nachdem der Mann und eine weitere Person sich bei der Routinekontrolle an der Bundesstraße 31 auffallend nervös verhalten hatten. Der Mann wurde festgenommen. Den Angaben zufolge war er bereits zuvor wegen ähnlicher Straftaten mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

