Friedrichshafen/Nanterre (dpa) - Die Autozulieferer ZF Friedrichshafen und Faurecia wollen künftig beim Thema autonomes Fahren zusammenarbeiten. Wie das deutsche und das französische Unternehmen am Donnerstag mitteilten, haben sie dafür eine strategische Partnerschaft geschlossen. In deren Rahmen wollen sie neue Technologien für die Sicherheit und Innenraum im Auto entwickeln.

Das wird wichtig, wenn Fahrzeuge einmal so selbstständig unterwegs sind, dass der Fahrer sich anderen Dingen zuwenden kann. Wenn er beispielsweise seinen Sitz dreht, um sich mit seinen Mitfahrern zu unterhalten, müssen auch Gurt und Airbag an die veränderten Bedingungen angepasst werden. Erste Konzepte wollen die beiden Firmen schon bei der Automesse IAA im Herbst in Frankfurt vorstellen.

Auch andere Hersteller und Zulieferer suchen Kooperationen, wenn es um das Zukunftsthema geht. Bosch und Daimler beispielsweise, die ohnehin eng zusammenarbeiten, wollen gemeinsam Software und Algorithmen für ein autonomes Fahrsystem entwickeln.