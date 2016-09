Heilbronn/Walldorf (dpa/lsw) - Dank der riskanten Verfolgungsfahrt von Zeugen eines Einbruchs in Heilbronn gut 50 Kilometer über die Autobahn 6 konnte die Polizei zwei Täter dingfest machen. Die Zeugen hatte den Einbruch auf das Gelände einer Caravan-Firma und die Flucht von drei Fahrzeugen mit Tatverdächtigen vor der anrückenden Polizei beobachtet. Sie folgten den Autos zur Autobahn und dort „mit sehr hoher Geschwindigkeit“ bis zum Walldorfer Kreuz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Beifahrer des Zeugenwagens hielt die Polizei ständig auf dem Laufenden. Am Walldorfer Kreuz fuhren die drei Autos der Tatverdächtigen in drei Richtungen davon. Die Polizei konnte einen Wagen aber abfangen und kontrollieren. Ein 56-Jähriger und sein 22 Jahre alter Sohn sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

