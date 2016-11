Stuttgart/Konstanz (dpa/lsw) - Die Zahl der mit Vogelgrippe infizierten Vögel am Bodensee steigt weiter. 209 tote Vögel wurden bislang auf der deutschen Seeseite gefunden, wie das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Bei 140 Tieren wurde der Erreger H5N8 bereits bestätigt. Am Montag hatte die Zahl noch bei 126 infizierten Tieren gelegen. Inzwischen seien nicht nur Seevögel, sondern auch Krähen befallen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Minister Peter Hauk (CDU) informiert am Donnerstag in Stuttgart über mögliche weitere Schutzmaßnahmen.

Das Bundesagrarministerium will nach eigenen Angaben noch diese Woche eine Eilverordnung erlassen, die alle Geflügelhalter zu Sicherheitsmaßnahmen verpflichten würde. Die knapp 29 000 baden-württembergischen Betriebe mit mehr als acht Millionen Tieren dürften dann keine Unbefugten in die Ställe lassen. Die Tierhalter müssten Schutzkleidung tragen sowie Hände und Stiefel waschen und desinfizieren können.

Die noch strengere Stallpflicht gilt im Land indes weiter für fünf Landkreise: Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Konstanz und der Bodenseekreis. Die H5N8-Variante der aktuellen Vogelgrippe-Epidemie war in Deutschland erstmals am 8. November nachgewiesen worden.

Anzeige