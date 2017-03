Stuttgart/Wiesbaden (dpa/lsw) - Die Zahl der Abtreibungen in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit rund 20 Jahren gefallen. 2016 wurden etwa 9600 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet - 1996 waren es noch rund 14 700. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag veröffentlichte. Diese Entwicklung zeigt sich deutschlandweit. Demnach wurden 2016 etwa 98 700 Abtreibungen gemeldet. Das waren 0,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor und ebenfalls der niedrigste Stand seit mindestens 1996.

