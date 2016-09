Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) hat Mara Walz zum Titel Deutsche Weinprinzessin beglückwünscht. «Mit ihr haben wir eine hervorragende Botschafterin für den deutschen Weinbau», sagte Hauk am Samstag laut einer Pressemitteilung in Stuttgart. Mara Walz habe mit großem Fachwissen, Persönlichkeit und Charme die Fachjury überzeugt. Als älteste Tochter einer Winzerfamilie sei sie mit den vielseitigen Aufgaben im Weinbau vertraut. «Nachdem im letzten Jahr Josefine Schlumberger aus Baden die Wahl für sich entscheiden konnte, bin ich sehr stolz, dass in diesem Jahr die Krone der Prinzessin nach Württemberg geht», betonte Hauk.

Lena Endesfelder von der Mosel wurde neue Deutsche Weinkönigin. Die 23-Jährige wurde beim Finale am Freitag in Mainz von einer Fachjury gewählt. Prinzessinnen wurden Christina Schneider aus Franken und Mara Walz aus Württemberg. Endesfelder wuchs in einer Winzerfamilie in Mehring auf, und führt heute den Familienbetrieb zusammen mit Mutter und Schwester in dritter Generation. Seit sie ihr Studium in Weinbau und Önologie abgeschlossen hat, kümmert sie sich um die Vinifizierung und Bewirtschaftung der Weinberge.

Anzeige

Die anderen Kandidatinnen, jede von ihnen schon Gebietsweinköniginnen, waren Anja Antes von der Hessischen Bergstraße, Clarissa Peitz von der Nahe und Louisa Follrich vom Rheingau.

Text