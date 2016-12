Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Spurensuche nach den Aufenthaltsorten des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri führt auch nach Karlsruhe: Bei der Entlassung nach seinem kurzen Aufenthalt in der JVA Ravensburg im Sommer habe Amri als Wohnanschrift eine Adresse in Karlsruhe angegeben, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Justizministeriums. Zuvor hatten die „Badischen Neusten Nachrichten“ berichtet, dass Amri eine Karlsruher Adresse genannt hatte. Ob er in Karlsruhe tatsächlich auch gemeldet war, ist nicht klar. Die Stadt äußerte sich zunächst nicht. Die Bundesanwaltschaft sagte dazu nichts.

Amri war am 30. Juli mitten in der Nacht am Busbahnhof Friedrichshafen bei einer Routinekontrolle aufgegriffen worden. Da er zur Abschiebung anstand, wurde er in die JVA Ravensburg gebracht. Der zuständige Bereitschaftsrichter hatte angeordnet, dass er dort über das Wochenende bleiben sollte. Dort wurde die Entscheidung der zuständigen Ausländerbehörde Kleve abgewartet. Diese verfügte am 1. August die Entlassung Amris aus der Haft, da noch keine Passersatzpapiere aus Tunesien vorlagen.

Abschiebehaft wird nur als gerechtfertigt erachtet, wenn der Betroffene innerhalb von drei Monaten abgeschoben werden kann. Solche Verfahren mit Tunesien dauerten in der Regel aber sechs Monate oder länger, hatte dazu vergangene Woche ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums gesagt.

