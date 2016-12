Stuttgart (dpa) - Das Wetter im Südwesten zeigt sich an Weihnachten vor allem windig und bewölkt. Im Hochschwarzwald müsse mit stürmischen Böen um die 70 Stundenkilometer gerechnet werden, hieß es am Samstag beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Auf Gipfeln des Südschwarzwaldes seien sogar Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometern möglich. Auch mit der weißen Weihnacht sieht es nicht besonders gut aus: Wer am Samstag auf die Webcams des Skigebiets Feldberg schaute, sah vor allem Nebel - und nur vereinzelt weiße Stellen. Auch deutschlandweit wird es an Weihnachten vor allem warm und grün. «Das Weihnachtswetter präsentiert sich in diesem Jahr nicht in Festtagslaune», sagte Meteorologe Martin Jonas vom DWD in Offenbach. Es werde über die Feiertage weder kalt noch sonnig und schon gar nicht weiß. Stattdessen wird es in ganz Deutschland windig, regnerisch und bis zu 13 Grad warm. Statt Wintersportausrüstung muss vor allem am Montag der Regenschirm ausgepackt werden - einzige Ausnahme sind die Alpen. Immerhin: Am zweiten Weihnachtsfeiertag könnten sich die Wolken laut DWD von Norden her langsam auflockern. Am Dienstag soll es nach der Prognose der Meteorologen vor allem im Nordosten «einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken» geben, im Westen und Süden abseits von Nebel- und Hochnebel erwarten die Experten sogar viel Sonne.

