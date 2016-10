Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Vier Wildschweine in einem Gartenpool haben in Schwäbisch Gmünd einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben vom Montag waren die Tiere am Sonntag in das Becken gefallen und konnten sich nicht selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Polizei, Feuerwehr und ein Tierarzt eilten daraufhin zu ihrer Rettung - mit mäßigem Erfolg. Zwei Wildschweine ertranken, eines musste später eingeschläfert werden - nur eine Bache konnte eine Rampe zum Entkommen nutzen. Am Pool entstand ein Schaden von 5000 Euro.

