Der wiedergewählte CDA-Landeschef Christian Bäumler will in seiner Partei die Arbeitnehmerinteressen wieder stärker verankern. «Wir müssen die Arbeitnehmer zurückgewinnen, weil wir ansonsten in Baden-Württemberg keine Chance auf eine Mehrheitsfähigkeit haben», sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seiner Wiederwahl an die Spitze der Christlichen Arbeitnehmerschaft (CDA) am Samstag in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg).

Bei den gewerblichen Arbeitnehmern habe die CDU inzwischen weniger Rückhalt als die AfD. Rückschläge gebe es auch bei den gewerkschaftlich Organisierten. «Da lagen wir bei der Landtagswahl hinter den Grünen.» Die CDU war bei der Landtagswahl am 13. September um zwölf Punkte auf 27 Prozent abgesunken.

Anzeige

«Die Union muss ein starkes Signal an die Arbeitnehmer senden», sagte er im Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr, aber auch auf die Landespolitik. Im Südwesten dürfe die grün-schwarze Koalition nicht an das von der Vorgängerregierung eingeführte Bildungszeitgesetz rühren. Es sei ein Unding, wenn für politische und ehrenamtliche Weiterbildung zwei von fünf Qualifizierungstagen durch Urlaub abgegolten werden sollten, sagte er mit Blick auf grün-schwarze Nebenabreden.

Die Arbeitnehmer zurückgewinnen will der Richter aus Villingen-Schwenningen auch mit der Forderung nach einer partitätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. «Wir wollen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber den gleichen Anteil tragen. Die Arbeitnehmer dürfen nicht die Kosten des medizinischen Fortschritts und des demografischen Wandels allein tragen», betonte der Bundesvize des CDU-Arbeitnehmerflügels. Derzeit ist der Arbeitgeberbeitrag gedeckelt.

Überdies will die CDA die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen beenden. «Viele junge Leute leiden darunter, im Betrieb oder zwischen Betrieben hin- und hergereicht zu werden.» Das Land müsse hier eine Vorreiterrolle annehmen und auf die sachgrundlose Befristung in der Landesverwaltung verzichten, sagte Bäumler, der die CDA Baden-Württemberg seit 1998 führt. Weiteres Anliegen des Christdemokraten ist ein stabiles Rentenniveau, das Normalverdiener nicht an die Grenze zur Armut führt.

Die CDA hat im Südwesten 1200 Mitglieder, davon gehören 1000 auch der CDU an. Austritte aus dem zweitgrößten Landesverband nach Nordrhein-Westfalen habe es gegeben, weil manche nicht mit der grün-schwarzen Landesregierung einverstanden gewesen seien, berichtete Bäumler.