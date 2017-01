Stuttgart (dpa/lsw) - Die Arbeitslosigkeit im Südwesten ist im Januar wieder zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 Prozent, 233 886 Menschen hatten keinen Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das sind fast 7000 weniger als vor einem Jahr. Damals lag die Arbeitslosenquote noch bei 4,0 Prozent. Der im Winter übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit wirkte sich im Januar allerdings auf die Arbeitslosenzahlen aus. Gegenüber dem Dezember stieg die Zahl der Menschen ohne Job um 17 777 (plus 8,2 Prozent).

Trotz der guten Zahlen warnte der Regionaldirektionschef Christian Rauch: „Der derzeitig stabile Arbeitsmarkt darf uns nicht die kommenden Herausforderungen - wie die Integration von Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen - vergessen lassen.“ Der Chef der Regionaldirektion rechnete zuletzt damit, dass in diesem Jahr trotz der Integration von Flüchtlingen die Zahl der Arbeitslosen weiter zurückgeht.

