Stuttgart (dpa/lsw) - Die soziale Kontrolle durch die Nachbarschaft ist nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern ein wesentlicher Erklärfaktor für die sogenannte Große Kehrwoche im Schwäbischen. Forscher der Universität Speyer fanden bei einer Umfrage heraus, dass jeder Dritte in Stuttgart (30 Prozent) die Kehrwoche einhält, weil die Nachbarschaft sie auch macht. Jeder vierte Befragte gab an, dass in der Nachbarschaft darüber gesprochen werde, wenn jemand seine Große Kehrwoche nicht - oder nicht gründlich genug - erfülle.

„Dass bei knapp 70 Prozent der Befragten ein Kehrwochenplan existiert, verstärkt diesen Kontrollmechanismus potenziell“, sagte der Soziologe Daniel Rölle, der die schwäbische Institution derzeit wissenschaftlich unter die Lupe nimmt. Gut 850 Freiwillige aus der Kehrwochen-Hauptstadt Stuttgart hätten an einer Online-Befragung teilgenommen, knapp 630 vollständig. Das Forschungsprojekt „Who kehrs?“ läuft noch weiter.

