Stuttgart (dpa/lsw) - Stürmisch, kälter und dann sonnig: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bringt der Samstag teils stürmische Böen und viel Regen nach Baden-Württemberg. „Unwetterartig wird es wohl nicht“, sagte ein DWD-Experte am Freitag. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 16 Grad und maximal 21 Grad. Zum Sonntag werde es aber besser - die Wolken verziehen sich laut DWD dann allmählich, trotzdem sinken die Temperaturen auf um die 19 Grad. Dann soll sich laut dem DWD das anstehende Hochdruckgebiet endlich durchsetzen: Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober gebe es einen goldenen Herbstanfang, der sich durch die ganze Woche ziehen werde.

