Stuttgart (dpa/lsw) - An Silvester kann Nebel in Baden-Württemberg den Blick auf das Feuerwerk trüben. „Die Silvesternacht wird erst sternenklar, aber gegen Mitternacht zieht in den Niederungen und in den Städten Nebel auf“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Das könne den Blick auf das Feuerwerk beeinträchtigen. In den Höhenlagen bleibe es dagegen klar. Es soll dem Meteorologen zufolge kalt werden: In Stuttgart gibt es voraussichtlich minus 4 Grad, im Rheintal sinken die Temperaturen auf minus 6 Grad. Stellenweise tritt daher Glätte durch Reif auf.

An Neujahr soll überwiegend die Sonne scheinen, dabei können gelegentlich Wolken aufziehen. Die Höchsttemperatur liegt laut DWD bei 5 Grad in Freudenstadt. Der Feiertag sollte draußen verbracht werden, denn in der Nacht zum Montag sollen Wolken in den Südwesten ziehen. Sie bringen Regen und Schnee mit sich.

