Rust (dpa) - Die Vorbereitungen zur Wahl der diesjährigen „Miss Germany“ gehen in die entscheidende Phase. Alle 21 Finalistinnen haben sich bei einem zehntägigen Trainingscamp auf der spanischen Insel Fuerteventura gut behaupten können, teilten die Veranstalter am Montag in Rust bei Freiburg mit. Sie treten am Samstag zur Wahl der „Miss Germany 2017“ an. Den Angaben zufolge sind es Kandidatinnen aus ganz Deutschland im Alter zwischen 17 und 28 Jahren. Der Schönheitswettbewerb ist dieses Jahr 90 Jahre alt. „Miss Germany“ ist laut Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Gewählt wird jährlich im Europa-Park in Rust.

