Waiblingen (dpa/lsw) - Postboten und Hunde - Freunde werden sie wohl nicht mehr. Damit sich die Zusteller zumindest an den Vierbeinern vorbei zum Briefkasten trauen, bekommen sie in Waiblingen ein Training, das die Deutsche Post zusammen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft anbietet. Die Schulung richtet sich speziell auch an Auszubildende. Diensthundeausbilder der Polizei sollen den Teilnehmern Tipps für das Verhalten bei angriffslustigen Hunden geben. Die Post bietet bundesweit immer wieder solche Übungen an. 2016 gab es den Angaben zufolge 1819 Begegnungen von Postboten und Hunden, in 850 Fällen führten sie zu einem oder mehreren Ausfalltagen der Zusteller.

