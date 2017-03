Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Scheidungen in Baden-Württemberg geht weiter zurück. Im vergangenen Jahr wurden 19 664 Ehen geschieden, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 19 903. Am häufigsten wurde das Bündnis im „verflixten“ siebten Ehejahr beendet - in 976 Fällen. An zweiter Stelle folgte das sechste Ehejahr mit 937. Männer beantragten das Verfahren etwas häufiger als Frauen. Die durchschnittliche Dauer aller im vergangenen Jahr geschiedenen Ehen lag wie in den Vorjahren bei rund 15 Jahren.

