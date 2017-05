Stuttgart (dpa/lsw) - Dank der brummenden Konjunktur hat sich die ohnehin schon gute Situation an Baden-Württembergs Arbeitsmarkt noch etwas verbessert. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, sank die Arbeitslosenquote im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Den Angaben zufolge waren noch rund 215 700 Menschen arbeitslos gemeldet und damit knapp 12 500 weniger als im April 2016. «Nach wie vor ist der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg sehr stabil», sagte der Chef der Südwest-Behörde, Christian Rauch. Etwas besser sah es aus für Langzeitarbeitslose: Deren Zahl sank um gut zehn Prozent auf 63 600.

