Stuttgart (dpa/lsw) - Die Tagesmütter im Südwesten wollen sich gegen eine geplante Kürzung der Mittel für Qualifizierung und Fortbildung in der Tagespflege wehren. Mit einer Protestaktion unter dem Motto „Kindertagespflege in trockene Tücher bringen!“ am Mittwoch vor dem Landtag wollen sie die Landtagsfraktionen auf die Pläne des Kultusministeriums aufmerksam machen, seine Kofinanzierung um ein Viertel zu kürzen. Das sind 550 000 Euro im Jahr, wie die Geschäftsführerin des Landesverbandes Tagespflege, Heide Pusch, sagte.

Wenn die Landkreise ihre Beiträge entsprechend kürzten, addiere sich die Finanzlücke auf mehr als eine Million Euro. „Das bedeutet für die Tagespflege, dass die Zahl der Betreuungsplätze zurückgeht, der Fachkräftemangel sich verstärkt und die Kindertagespflege als eigenständige Betreuungsform gefährdet ist“, sagte Pusch. Sie machte auf die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Wahlfreiheit der Eltern zwischen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege aufmerksam.

Tageseltern müssen eine Grundqualifizierung von 160 Unterrichtseinheiten durchlaufen sowie eine jährliche Weiterbildung von mindestens 15 Unterrichtseinheiten.

Das Kultusministerium argumentiert, eine Doppelförderung beenden zu wollen. Denn Teile der Betriebskostenförderung des Landes für die Kitas flössen auch in die Qualifizierung von Tagespflegekräften. Im Sinne der Haushaltskonsolidierung müssten solche Doppelfinanzierungen aus Landesmitteln auf ein möglichst geringes Maß reduziert werden.

Rund 6300 Tagesmütter im Südwesten betreuen laut Verband rund 21 000 Kleinkinder - im Schnitt kommen auf eine Tagesmutter 3,3 Kinder. Derzeit erhalten sie pro Kopf 5,50 pro Stunde für unter Dreijährige und 4,50 für über Dreijährige. Abzüglich der Kosten für Windeln, Strom und Miete und Ausflüge bleiben laut Pusch nur ein bis zwei Euro pro Kind und Stunde übrig, was zu sinkendem Interesse an dieser Tätigkeit führe. In den Verhandlungen mit dem Land und den Kommunen fordert der Verband 7,50 Euro pro Stunde und Kind. Die liegen Pusch zufolge aber derzeit auf Eis.

