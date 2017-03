Baden-Baden (dpa/lsw) - Zur Demonstration gegen das G20-Treffen in Baden-Baden sind am Samstagmittag bei Dauerregen deutlich weniger Teilnehmer als erwartet gekommen. Die Polizei sprach während der Auftaktkundgebung in Sichtweite des Kurhauses von rund 300 Protestierenden. Das Bündnis NoG20 hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Getragen wird es vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac und verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Gruppen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vertreten, um Zwischenfälle zu verhindern. Seit Freitag tagen die Finanzminister und Notenbankchefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der EU in Baden-Baden.

